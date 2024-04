Anderson Leonardo - Reprodução/Instagram

Publicado 26/04/2024 20:20 | Atualizado 26/04/2024 20:36

Rio- O corpo do artista do grupo Molejo, Anderson Leonardo, de 51 anos, vai ser enterrado neste domingo (28). O velório e enterro vão acontecer das 10h às 16h, no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, Zona Oeste do Rio. Anderson morreu nesta sexta-feira (26), vítima de um câncer na virilha.