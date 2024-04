Caso foi registrado na 10ª DP (Botafogo) - Arquivo / Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 26/04/2024 18:38

Rio - Um jovem foi agredido com uma barra de ferro durante um assalto, na noite de terça-feira (23), em Botafogo, na Zona Sul do Rio. A vítima fazia exercício na região quando o crime aconteceu.

O homem contou que foi abordado por um grupo de quatro criminosos. Um dos suspeitos o imobilizou com um golpe conhecido como "mata-leão". Outro assaltante, que carregava um pedaço de ferro, bateu nas pernas da vítima. Apesar da violência, os ferimentos não foram graves.

Após os crimes, os suspeitos fugiram levando o celular do jovem. A vítima chegou a pedir ajuda a policiais militares que estavam na região, mas os criminosos não foram encontrados.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 2º BPM (Botafogo) prestaram auxílio ao homem e o levaram até a 10ª DP (Botafogo), onde o caso foi registrado.

O jovem conseguiu rastrear o celular e a localização indicou que o aparelho foi levado para a Rua Sargento Silva Nunes, na Maré, na Zona Norte do Rio.

Questionada sobre o assunto, a Polícia Civil informou que a investigação está em andamento para apurar os fatos e identificar os autores dos crimes.

Roubos de rua em alta na região

Dados do Instituto de Segurança Pública (ISP) mostram que houve um crescimento de 11,7% no número de roubos de rua, que incluem roubos a pedestres, celulares e em ônibus, na área de atuação do 2º BPM nos três primeiros meses deste ano comparando com o mesmo período do ano passado. O batalhão atua nos bairros de Botafogo, Cosme Velho, Glória, Flamengo e o Aterro do Flamengo.



De acordo com o levantamento, houve registro de 619 roubos de rua de janeiro a março deste ano. No mesmo período de 2023, foram 554.

Quando a comparação é apenas em relação aos meses de março de ambos os anos, também há uma alta no número dos crimes: 190 em 2024 contra 155 de 2023, um crescimento de 22,6%.