Morador cai em cratera na Rua Eliseu Alvarenga, em Mesquita - Reprodução/TV Record

Morador cai em cratera na Rua Eliseu Alvarenga, em MesquitaReprodução/TV Record

Publicado 26/04/2024 21:29

Rio - Um morador se feriu ao cair em uma cratera na Rua Eliseu Alvarenga, em Mesquita, na Baixada Fluminense, nesta sexta-feira (26). A vítima, identificada como Wendel Pereira, de 18 anos, se acidentou durante uma reportagem ao vivo da TV Record, que registrou a queda. Veja o vídeo abaixo. A repórter falava sobre a gravidade do buraco quando Wendel, que estava passando de bicicleta, se desequilibrou e caiu.

Assista:

Um susto! Wendel Pereira, de 18 anos, caiu nessa cratera, enquanto estávamos ao vivo, nesta sexta-feira (26). O buraco está fazendo mêsversário na rua Eliseu Alvarenga, em Mesquita e já engoliu dois carros e uma moto. Um descaso da Prefeitura de Mesquita! pic.twitter.com/qQBEbPg4lO — K, de Karolaine (@kdekarolaine) April 26, 2024

O rapaz conseguiu sair da cratera com a ajuda dos moradores. Em seguida, ele optou por ir ao hospital, pois estava com fortes dores. Segundo os moradores, ele procurou atendimento no Hospital da Posse, em Nova Iguaçu, após fraturar o pulso.

Wendel Pereira, de 18 anos, fraturou o pulso durante a queda Reprodução/Redes sociais

Nas redes sociais, moradores denunciam que o buraco já 'engoliu' dois carros, uma moto e, agora, o ciclista. Ainda segundo o grupo, a prefeitura de Mesquita não deu atenção ao problema, que se agrava desde dezembro do ano passado.

Procurada pelo DIA, a prefeitura de Mesquita informou que o processo de licitação para o início das obras no local foi finalizado nesta semana. Eles estimam que as obras devem ser iniciadas nos próximos dias. "É importante frisar que era necessário passar por todos os trâmites exigidos por lei e pelos órgãos de controle", explicou.

Caso semelhante

Há uma semana, um motociclista teve a moto 'engolida' por um buraco na Rua Aquidabã, no bairro Jardim Olavo Bilac, em Duque de Caxias, também na Baixada Fluminense. Uma moradora do bairro filmou o momento em que moradores se reúnem para tentar recuperar a moto e enviou o vídeo para o DIA. Nas imagens é possível ver o desespero dos moradores em tentar ajudar o motociclista. Vejas o vídeo abaixo.

Moto é ‘engolida’ por buraco na Rua Aquidabã, em Duque de Caxias, na noite desta sexta-feira (19)



Crédito: Divulgação/O Dia#ODia pic.twitter.com/07F2vobW4Q — Jornal O Dia (@jornalodia) April 19, 2024

Ao DIA, a moradora Zenilda Vieira Guimarães, que mora no bairro há 60 anos, disse que o buraco apareceu após uma obra realizada por equipes da Águas do Rio, há três meses. Ainda segundo ela, um menino e um porquinho já caíram no buraco anteriormente. Na ocasião, os moradores denunciaram a falta de interesse da Águas do Rio em solucionar o problema. Após o problema ser solucionado, a moradora agradeceu pela divulgação do caso.