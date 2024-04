Jeep é metralhado em confronto entre bandidos e policiais militares - Reprodução

Publicado 26/04/2024 20:19 | Atualizado 26/04/2024 20:22

Rio - Um criminoso foi morto na tarde desta sexta-feira (26), no Morro da Covanca, no Tanque, na região de Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio. Policiais militares do 18º BPM (Jacarepaguá) trocaram tiros com bandidos que teriam fugido da operação realizada no Complexo do Alemão, na Zona Norte. Segundo a PM, o morto integrava à facção Comando Vermelho. Um suspeito foi preso e dois fuzis foram apreendidos.

Os agentes foram informados sobre a presença de criminosos armados circulando em um Jeep cinza pela Estrada da Covanca. Ao abordarem o veículo, houve o tiroteio. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o automóvel metralhado. Um bandido foi conduzido à UPA da Taquara, mas não resistiu aos ferimentos. O policiamento foi reforçado na região.

O morro é dominado por traficantes do CV. Em dezembro, uma operação da PM terminou com cinco pessoas mortas , sendo quatro suspeitos e um mototaxista que estava deixando uma passageira no momento em que foi baleado.

Megaoperação

Os agentes apreenderam um fuzil, três simulacro de armas, granadas de fabricação caseira, carregadores de fuzil, um colt, farta quantidade de munições e entorpecentes.