Na foto: de boné branco Andrezinho, vocalista do grupo acompanhado do resto dos integrantes. Fotos: PedrPEDRO IVO/ AGENCIA O DIA

Publicado 26/04/2024 20:07 | Atualizado 26/04/2024 20:12

Rio- "Grande sambista, um showman. Acabamos de perder um dos maiores do país", foi assim que André Silva, mais conhecido como Andrezinho, do Molejo, falou pela primeira vez a respeito do líder do grupo, Anderson Leonardo. O artista morreu vítima de um câncer, nesta sexta-feira (26).

"Grande ausência na musica brasileira. Era considerado por muitos como uma enciclopédia do samba. Vai fazer falta para todos nós. Pros fãs, pro grupo, pros familiares. Fica uma lacuna no samba. Temos muitos artistas com essa condição, mas ele era muito sábio na condição do samba. Vai fazer muita falta", afirmou.

Em nome do grupo, ele prometeu tentar manter o legado do amigo. "Estamos todos tristes mas ao mesmo tempo felizes em poder tentar manter o legado que ele deixou, que é o nosso trabalho no grupo, dar continuidade a tudo isso", disse.

Para ele, aqueles que gostam do Molejo também vão entender dessa forma. "Ele sempre foi muito contente, sempre levou alegria pra todo mundo e essa é a nossa intenção, mesmo num momento triste. Tentar fazer essa passagem ser uma condição boa e breve para que se tenha a percepção em saber o que o Anderson fez pela música", explicou.

"Pra gente também ainda é difícil. Tentamos manter a agenda do Molejo [ao longo do tempo que ele ficou internado], mas sempre faltando um pedaço. Vai demorar agora para acostumar, mas vamos tentar manter o legado dele, a história do Molejo e vamos continuar porque os fãs precisam disso. Como o Anderson dizia, 'bom é ser feliz com o Molejão'", lembrou.

Após quase dois anos na luta contra um câncer na virilha, Anderson Leonardo não resistiu mais nesta sexta. Andrezinho disse que ao longo do tempo, os admiradores do grupo sempre estiveram presentes. "Ficamos 2 anos quase nessa luta junto com ele e tivemos momentos bons, ruins, melhoras e pioras. Todo mundo sempre tentou ajudar e passar mensagens positivas. A gente vai na padaria, alguém pergunta e manda melhoras. Mesmo sabendo sobre a internação, muita gente foi pega de surpresa com a perda do Anderson", relatou.

"Só temos a agradecer a todos que estiveram com a gente em shows que ele já não estava e nós continuamos fazendo. Todo mundo levava mensagens positivas nos shows, todos os momentos tentávamos passar essa alegria e recebiamos isso de volta. Estamos felizes por tudo que recebemos. O Anderson vai estar lá de cima olhando por todos nós e transmitindo alegria e irreverência do jeito que sempre fez."

O último contato

Questionado a respeito do último momento do grupo juntos, ele falou que além desses no hospital, eles fizeram shows no Carnaval. "Mas aqui no hospital foram nossos últimos momentos. Ver o Anderson naquela situação era ruim, um momento drástico para a gente, mas ele nunca tentou deixar de passar pra gente a perseverança e a luta que estava vivendo. A todo momento que a gente chegava ele tentava passar essa energia."

De acordo com Andrezinho, os trabalhos do Carnaval já foram complicados por questão de logística, já que Anderson já estava doente. "Mas ele sempre tentou fazer piadas no camarim, zoar com a gente, e essas são as imagens que vamos levar dele", afirmou.

Questionado sobre algum pedido especial feito por Anderson, Andrezinho disse que ele sempre pediu para que o grupo não deixasse de trabalhar e atender os fãs. "Ele sempre deixou isso claro, todas as vezes que estivemos juntos, inclusive na primeira vez que ele se internou. 'Vamos lá rapaziada não vamos deixar cair, quando eu voltar a gente vai estar junto novamente.' Infelizmente de hoje em diante não vai estar mais com a gente, mas ele sempre pediu para seguirmos e vamos fazer por onde para continuar".

*Colaborou Pedro Ivo