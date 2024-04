Eduardo Paes lamentou a morte do vocalista do grupo Molejo, Anderson Leonardo - Divulgação

Publicado 26/04/2024 18:15

Rio - O prefeito Eduardo Paes (PSD) lamentou a morte do vocalista do grupo Molejo, Anderson Leonardo . O cantor faleceu nesta terça-feira, 26, aos 51 anos, um ano e meio após descobrir um câncer na região inguinal, tipo raro da doença.

Em suas redes sociais, Paes compartilhou um vídeo de Anderson cantando e afirmou que o vocalista conquistou o Brasil. O prefeito do Rio também desejou sentimentos aos familiares, amigos e fãs do cantor.

"Um carioca que conquistou o Brasil com todo seu carisma e simpatia, através do pagode do Molejão. Com músicas que traziam alegria e irreverência, Anderson Leonardo divertiu públicos de todas as gerações. Meus sentimentos aos familiares, amigos e fãs de Anderson e minhas orações para que Deus conforte o coração de todos que o amavam!", escreveu em suas redes sociais.