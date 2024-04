Carlos Leonam morreu na manhã desta quinta-feira - Reprodução / Redes sociais

Carlos Leonam morreu na manhã desta quinta-feiraReprodução / Redes sociais

Publicado 26/04/2024 20:57

Rio - O jornalista Carlos Leonam morreu aos 84 anos na manhã desta quinta-feira (26), no Rio de Janeiro. Ele estava internado na Casa de Saúde São José, no Humaitá, por conta de uma pneumonia bacteriana. De acordo com amigos, Leonam teria sido o criador da tradição de aplaudir o pôr do sol na Praia de Ipanema.

O jornalista trabalhou nos veículos Última Hora, Jornal do Brasil, Tribuna da Imprensa, Veja, O Cruzeiro, O Globo, entre outros. Além disso, recebeu o Prêmio Esso como fotógrafo e publicou o livro "Os Degraus de Ipanema", o qual reúne uma seleção de seus textos em jornais entre os anos 1960 e 90.

O velório acontece neste sábado (27), das 10 às 14h, no saguão do 9º andar da sede da Associação Brasileira de Imprensa (ABI), no Centro. Em seguida, o enterro acontece no Cemitério São João Batista, em Botafogo, às 16h. Leonam deixa três filhos e dois netos.