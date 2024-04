Ação foi realizada por agentes da Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade - Divulgação/PCERJ

Publicado 26/04/2024 22:11

Rio- A Polícia Civil prendeu sete pessoas em flagrante e fechou dois call centers clandestinos que aplicavam o golpe do empréstimo consignado, em Nilópolis, na Baixada Fluminense, nesta quinta-feira (25). A ação foi realizada por agentes da Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade (DEAPTI).

De acordo com a polícia, a equipe foi à Av. Getulio Moura, no bairro Olinda, onde encontraram os escritórios de grupos distintos. Os criminosos estavam atuando no local, oferecendo as transações fraudulentas.

Sete pessoas foram conduzidas à DEAPTI, incluindo uma mulher com outras anotações por crimes similares. Todas foram presas em flagrante pelo crime de associação criminosa. Foram apreendidos computadores que serão utilizados para o desdobramento das investigações. A Polícia Civil informou que os presos encontram-se a disposição da Justiça.