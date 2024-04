Operação foi realizada pela Polícia Federal e pelo Gaeco - Reginaldo Pimenta / Arquivo / Agencia O Dia

Operação foi realizada pela Polícia Federal e pelo GaecoReginaldo Pimenta / Arquivo / Agencia O Dia

Publicado 26/04/2024 18:19 | Atualizado 26/04/2024 18:21

Rio - A Polícia Federal cumpriu, na manhã desta sexta-feira (26), mandados de busca e apreensão na casa de um suspeito de ter um falso CAC (colecionador, atirador e caçador), documento que atesta a regularização do porte de arma de fogo. A ação, realizada na capital do estado, teve a participação do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e apreendeu documentos falsos para aquisição de armas.

De acordo com as investigações, o responsável por fornecer o material apreendido é um ex-militar que atua como despachante e já foi alvo da Operação Indiciado Confesso. Segundo a PF, ele é considerado o maior falsificador de Certificados de Registro de Arma de Fogo (Craf) do estado do Rio.

O ex-militar teria praticado os crimes de falsificação de 25 Crafs e comercializado 10 armas. Com isso, sua pena pode alcançar até 18 anos de prisão. A operação realizada nesta sexta-feira tem o objetivo de obter mais provas , assim como reprimir criminosos envolvidos com esse tipo de delito.