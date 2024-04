Dupla carrega cinco malas grandes - Renan Areias / Agência O Dia

Dupla carrega cinco malas grandesRenan Areias / Agência O Dia

Publicado 26/04/2024 16:33 | Atualizado 26/04/2024 18:14

Rio - Susane Paula Muratori Geremia e Bruna Muratori Geremia ganharam 'fama' do dia para noite após a Rádio CBN revelar, nesta quinta-feira (26), que elas, mãe e filha, 'moram' em um McDonald's no Leblon, na Zona Sul do Rio, há quase três meses . Nesta sexta (26), apesar da repercussão, as duas seguem na lanchonete, sentadas à mesa ao lado da porta do banheiro. Mais uma vez, dormiram na calçada - o comércio fecha às 5h e abre às 10h.

A loja da rede de fast-food está localizada na esquina das ruas Carlos Góis e Ataulfo de Paiva, a poucos metros do mar. Chama a atenção que elas têm celulares, estão sempre com roupas limpas, carregam malas e mochilas em bom estado e possuem dinheiro para pagar o que consomem no estabelecimento e em outros comércios da região. Bruna disse que o pai, que mora em Londres, envia dinheiro para elas.

Susane e Bruna são natural de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ao Dia, elas explicaram que moram no Rio há oito anos. A mãe disse que tem visitado apartamentos para alugar no Leblon. Ela alega que prefere não gastar dinheiro até a nova casa aparecer.

O que atrapalha os planos é que a dupla tem o nome sujo na praça, incluindo ações de despejo. Em 2017, por exemplo, elas foram condenadas pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul por dívida de quase R$ 10 mil. Segundo denúncia, elas não pagaram aluguel entre agosto e novembro daquele ano.





“Hoje em dia, todo mundo pega o nome de todo mundo, coloca no Google e você vai ter lá o que for assim. Agora, eu não devo satisfação de nada. Não fui despejada. Se eu tive um acordo com o proprietário, eu tive um acordo com o proprietário. Se eu quis que fosse assim, foi decisão nossa”, afirmou. No Rio de Janeiro, os primeiros registros são de 2019. Há ao menos três dívidas nos nomes das duas. Em uma delas, a Justiça determinou o despejo por acumularem calote de R$ 13 mil. Em outro, a avaliação do juiz foi de que se tratava de um caso hipossuficiência, ou seja, que elas não tinham condições financeiras de arcar com o prejuízo. As duas negam a existência de débitos. A mais jovem pediu que não se intrometam na vida delas. “Hoje em dia, todo mundo pega o nome de todo mundo, coloca no Google e você vai ter lá o que for assim. Agora, eu não devo satisfação de nada. Não fui despejada. Se eu tive um acordo com o proprietário, eu tive um acordo com o proprietário. Se eu quis que fosse assim, foi decisão nossa”, afirmou.

Embora não tenham onde dormir, as mulheres rejeitam qualquer tipo de ajuda, seja de moradores ou do Poder Público. Elas chegaram a recusar uma oferta de abrigo na segunda-feira (22). Assistentes sociais do Programa Leblon Presente foram acionados e foram ao local oferecer vagas para as duas em um dos abrigos da Prefeitura do Rio.

Quem trabalha na região afirma que os funcionários dos estabelecimentos da área também já ofereceram ajuda para as mulheres, que não foi aceita.