Morte de Cleber Souza Moreira, de 33 anos, é investigada pela DHNSGArquivo / Agência O Dia

Publicado 26/04/2024 15:14

Rio - Um homem, de 33 anos, foi encontrado morto com marca de tiro, dentro de um carro, na manhã desta sexta-feira (26), em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG).

Segundo informações preliminares, Cleber Souza Moreira teria sido assassinado com um tiro no peito dentro do Complexo do Salgueiro. Após o crime, seu corpo teria sido colocado dentro de seu próprio carro, que foi deixado próximo a um viaduto no bairro de Itaúna, em um dos acessos ao complexo.

De acordo com a Polícia militar, agentes do 7º BPM (São Gonçalo) foram acionados para uma ocorrência de homicídio na Rua Governador Roberto Silveira. A corporação informou que os policiais chegaram no local e encontraram o corpo do homem dentro de um automóvel, sendo removido pelo Corpo de Bombeiros.

O cadáver foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Tribobó, em São Gonçalo, por volta das 11h15, por bombeiros do quartel do Colubandê.

O caso é investigado pela DHNSG. A Polícia Civil informou que agentes da especializada realizaram perícia no local e testemunhas ainda serão ouvidas. Outras diligências estão sendo realizadas para apurar a motivação e identificar os suspeitos do homicídio.