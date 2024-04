Jovem de 22 anos vai conseguir ingressar na universidade por liminar - Reprodução / Instagram

Publicado 26/04/2024 16:05 | Atualizado 26/04/2024 16:16

Rio - Após ser aprovado para cursar jornalismo, o estudante cotista Allan Pinto Ignácio, de 22 anos, teve sua matrícula rejeitada pela Universidade Federal Fluminense (UFF). A instituição alegou que o vídeo que o jovem enviou para comprovar que é negro estava sem áudio.



Ao DIA, a advogada Géssica Castro, responsável pelo caso de Allan, explicou que foi necessário entrar com uma liminar judicial para fazer com que a UFF voltasse atrás na decisão. "Quando ele procurou a gente, já tinha passado o prazo para abrir recurso, que era de pouco mais de 24 horas. Não tinha mais meio administrativo", contextualiza.



A ação foi aprovada pelo juiz Leo Francisco Giffoni, da 5ª Vara Federal de São Gonçalo, que afirmou que a recusa da universidade foi "excessivamente rigorosa e desprovida de razoabilidade, em especial quando o erro técnico pode ter sido causado pela própria plataforma da ré".



O estudante foi aprovado em terceiro lugar pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) na seleção de candidatos pretos, pardos e indígenas de baixa renda que estudaram em escolas públicas. Como o processo de verificação de cotas é online, Allan, que, conforme explicou a advogada, não tem acesso frequente à internet, precisou gravar um vídeo se declarando preto para anexá-lo na plataforma de inscrição da faculdade.



Mesmo com as imagens destacando os traços do jovem, a Comissão de Heteroidentificação da UFF, que verifica a cor e raça dos cotistas, o desqualificou, por, "ao realizar o upload do vídeo, não falar seu nome completo e não se declarar com a frase: 'Eu me autodeclaro preto', conforme consta no formulário eletrônico para envio de documentações da UFF".



Allan expressou como se sentiu no momento em que faculdade recusou a matrícula. "Foi muito frustrante, fiquei duas semanas tentando lidar com o que aconteceu. Um ano me custaria muito."

Géssica Castro, que atua na comissão Comissão de Combate às Discriminações da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), comandada pelo deputado Professor Josemar (Psol), destacou que o judiciário recomenda que esse tipo de confirmação seja feita presencialmente, para evitar que casos como o de Allan aconteçam.



"Isso dificulta o acesso das pessoas que mais precisam, que não têm acesso à internet e instrução. Quando ele soube do resultado, faltavam poucas horas para o prazo de contestar acabar. Ele ficou desesperado, nos procurou como último recurso", analisa.

Procurada, a Universidade Federal Fluminense ainda não se pronunciou sobre o caso.



Alívio



Por ter sido matriculado pela liminar, aprovada no dia 15 de abril, Allan conseguiu ingressar no curso, mesmo com o semestre letivo já tendo iniciado. Ele foi à aula pela primeira vez nesta quinta-feira (25), mas ainda está confuso com o calendário.

"Tô meio perdido com os horários, já que fiquei mais de um mês sem poder ir à aula. Mas, mesmo assim, fico feliz demais por ter a chance de estudar. [No curso], gosto muito de fotojornalismo, e também tenho vontade de criar roteiros", comenta.



Morador do bairro de Neves, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, o jovem lembrou, ainda, da sua rotina de estudos, enquanto fazia pré-vestibular social em Niterói. "Foi um período bem difícil, tive que lidar com várias coisas. Mesmo sem dinheiro, fui muito teimoso e lutei para ir ao pré-vestibular. Algumas vezes cheguei até a precisar ir andando. Quando passei, foi um alívio para mim e para minha família", conta. O trajeto da casa de Allan até o curso é de 5 quilômetros de distância, o que equivale a mais de uma hora caminhando.

*Reportagem do estagiário Gabriel Rechenioti, sob supervisão de Thiago Antunes