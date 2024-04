Marcado para o feriado do dia 1° de maio, na Quinta da Boa Vista, no Bairro de São Cristóvão, a partir das 13h, o festival "O Dia do Trabalhador" é um convite para uma tarde de diversão. Com um line-up repleto de talentos, desde o "Grupo Pixote" até a energia contagiante de Thiago Martins e Lierte Jr. - Divulgação

Marcado para o feriado do dia 1° de maio, na Quinta da Boa Vista, no Bairro de São Cristóvão, a partir das 13h, o festival "O Dia do Trabalhador" é um convite para uma tarde de diversão. Com um line-up repleto de talentos, desde o "Grupo Pixote" até a energia contagiante de Thiago Martins e Lierte Jr.Divulgação

Nos desafios diários do cotidiano, onde a vida do trabalhador muitas vezes parece não ter pausa, surge um oásis de celebração e reconhecimento: “O Dia do Trabalhador”. Uma homenagem aos trabalhadores do Rio de Janeiro, o evento, realizado pelo jornal O Dia, promete ser uma jornada de entretenimento, alegria e muita música boa.

Mas a festa não para por aí. O evento contará com a participação especial do grupo “Chega Mais pra Cristo”, trazendo uma mensagem de esperança e união em meio às notas musicais. E o melhor de tudo, a entrada é gratuita, garantindo que todos os trabalhadores e suas famílias possam participar desse momento especial.

Com o patrocínio de Águas do Rio e Naturgy, apoio da CEDAE, Light, Governo do Estado do Rio de Janeiro e Prefeitura do Rio, "O Dia do Trabalhador” tem a realização do jornal O Dia e se firma como um marco na agenda cultural da cidade. Além disso, a presença da FM O DIA será marcada como a rádio oficial .

Portanto, venha se juntar a nós neste dia de celebração e reconhecimento. O festival “O Dia do Trabalhador” tem endereço certo, na Quinta da Boa Vista. Por lá vamos homenagear aqueles que fazem a diferença em nossa cidade. Porque, afinal, o trabalho merece ser reconhecido e celebrado.