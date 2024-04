Ainda não se sabe se a cantora abrirá espaço na agenda para receber a honraria - Divulgação

Publicado 27/04/2024 12:37 | Atualizado 27/04/2024 14:07

Rio - A Câmara dos Vereadores do Rio aprovou a concessão do título de Cidadã Honorária do Rio de Janeiro à Madonna na última quinta-feira (25), pouco mais de uma semana antes do grande show gratuito que encerra a turnê da diva pop, na praia de Copacabana , no próximo sábado (4). O projeto de decreto legislativo foi proposto por Cesar Maia e Carlo Caiado, ambos do PSD, e aprovado em segunda discussão.