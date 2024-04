Confronto entre entregadores e GM-Rio assusta pedestres nas proximidades do Shopping Tijuca - Reprodução/Google Maps

Publicado 27/04/2024 22:07

Rio - Uma confusão envolvendo guardas municipais e entregadores assustou pedestres e clientes do Shopping Tijuca, na Avenida Maracanã, Zona Norte do Rio, na tarde deste sábado (27). Segundo a Guarda Municipal, uma pedra foi lançada por motociclistas contra a base da corporação no Maracanã e uma viatura ficou avariada. Carros particulares também sofreram danos durante o ataque. Ainda segundo a GM-Rio, uma ocorrência será registrada na delegacia da área.



A suspeita é que o ataque foi praticado por motoboys em retaliação a uma operação policial que levou a apreensão de motocicletas nas proximidades do Shopping Tijuca. Procurada, a Polícia Militar informou que não foi acionada para a ocorrência.

Em um grupo de moradores da Tijuca, moradores se disseram assustados com a confusão. Segundo um dos relatos, o Shopping Tijuca ficou fechado por alguns minutos por causa da briga entre entregadores e os guardas municipais. Outras testemunhas disseram que ouviram um barulho de explosão de bomba de gás lacrimogêneo nas imediações do centro comercial. Ninguém ficou ferido.

Procurado, o Shopping Tijuca informou que o ocorrido não aconteceu dentro do centro comercial, mas sim nas proximidades.