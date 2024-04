Criminoso foi preso na Central do Brasil, na noite deste sábado (27) - Divulgação

Publicado 27/04/2024 20:35

Rio- Um criminoso foi preso após roubar e tentar agredir as vítimas na Estação Ferroviária Central do Brasil, no início da noite deste sábado (27). De acordo com a Polícia Militar, o homem, ainda não identificado, foi capturado por policiais do Grupamento de Polícia Ferroviária (GPFer) após praticar o crime.



Com o criminoso foi apreendido duas garrafas, dois celulares e documentos. Ele foi encaminhado à 5ª DP (Mem de Sá), onde vai prestar depoimento e ficar à disposição da Justiça do Rio. As vítimas não ficaram feridas e passam bem.

Na última terça-feira (23), um outro criminoso também foi preso na Central do Brasil , após assaltar passageiros do Metrô Rio. Segundo as investigações, Joe Bernardo foi reconhecido por estar presente em outras filmagens de roubos nas dependências do metrô.

Policiais da 19ª DP (Tijuca) e agentes do Metrô Rio localizaram o suspeito após cruzamento de informações do setor de inteligência da delegacia com a concessionária. Joe Bernardo foi conduzido à 19ª DP, onde, após análise das imagens, foi representada pela prisão temporária dele.