O caso foi registrado na 39ª DP (Pavuna). - Google Street View

Publicado 27/04/2024 17:08

Rio - Policiais do 41° BPM (Irajá) conduziram a responsável de um cão da raça pitbull à 39ª (DP) por desacato após o animal atacar uma mulher na Rua Afonso Terra, na Pavuna, Zona Norte do Rio, na noite do dia 14 de abril. O cachorro teria invadido a casa de uma vizinha e a atacado. O pitbull estaria sob os cuidados de uma mulher, e o tutor não estava no local.



Conforme a PM, um dos policiais foi ofendido e agredido pela mulher, que recebeu voz de prisão na hora. O agente em questão sofreu escoriações em uma das mãos.



A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como lesão corporal culposa e omissão de cautela animal. A vítima foi encaminhada para exame de corpo de delito e seu prontuário médico foi requisitado. Ela já foi liberada. Tanto a vítima, quanto a mulher que estava responsável pelos animais foram ouvidas. O tutor dos cães foi intimado para prestar depoimento e diligências seguem para apurar os fatos.



Desde 2005 existe uma lei estadual que determina que a circulação de animais ferozes deve ser conduzida por maiores de 18 anos através de guias com enforcador e focinheira. A lei cita, especificamente, cachorros das raças pitbull, fila, doberman e rottweiler.