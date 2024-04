PMs encontraram pistola e oito granadas no Bateau Mouche - Divulgação/Polícia Militar

PMs encontraram pistola e oito granadas no Bateau MoucheDivulgação/Polícia Militar

Publicado 27/04/2024 13:51 | Atualizado 27/04/2024 15:00

Rio - Policiais militares e criminosos trocaram tiros, na manhã deste sábado (27), na Praça Seca, Zona Oeste. Segundo o Instituto Fogo Cruzado, disparos foram ouvidos na comunidade do Bateau Mouche, por volta das 9h20. No local, equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) apreenderam uma arma, granadas e drogas. O policiamento foi intensificado na região.



De acordo com a PM, os policiais realizavam um patrulhamento, quando foram atacados a tiros e revidaram, provocando um confronto. Após os disparos, os militares encontraram uma pistola e um carregador, oito granadas e drogas. O material apreendido foi encaminhado para a 28ª DP (Praça Seca). Não houve registro de prisões ou feridos na ação.