Unidade de elite da PM terá novo comandoReginaldo Pimenta / Arquivo Agência O Dia

Publicado 27/04/2024 18:12 | Atualizado 27/04/2024 19:04

Rio - O Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) será coordenado pelo coronel Aristheu de Góes Lopes. Ele substitui o coronel Uirá do Nascimento Ferreira, que assume a Subsecretaria de Inteligência da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pelo próprio agente. A passagem de comando vai acontecer nesta segunda-feira (29), às 16h, na sede do batalhão.

Aristheu comandava o 12º BPM (Niterói), que passa ao coronel Leonardo Ribeiro de Oliveira. A passagem de comando acontece no próprio batalhão, na terça-feira (30), às 10h.

Leonardo era comandante do 25°B PM (Cabo Frio), que será assumido agora pela coronel Andreia Ferreira da Silva Campos. Ela coordenava a Unidade Prisional da corporação. Agora, o coronel Luis Carlos Silva Júnior ficará à frente do comando da UP.

As alterações foram publicadas no boletim interno da corporação, divulgado na noite desta sexta-feira (26).