Velório do humorista José Santa Cruz no Cemitério da Penitência, no Caju, neste sábado (27) - Pedro Ivo/Agência O Dia

Velório do humorista José Santa Cruz no Cemitério da Penitência, no Caju, neste sábado (27)Pedro Ivo/Agência O Dia

Publicado 27/04/2024 16:26

José Santa Cruz, na tarde deste sábado (27), em cerimônia fechada e para poucas pessoas na capela 2 do Cemitério da Penitência, no Caju, na Zona Central do Rio. O corpo do artista, que também era humorista e radialista, foi cremado às 16h. Santinha, como era carinhosamente conhecido pelos amigos e companheiros de profissão,

Rio - Familiares e amigos se despediram do ator e dublador, na tarde deste sábado (27), em cerimônia fechada e para poucas pessoas na capela 2 do Cemitério da Penitência, no Caju, na Zona Central do Rio. O corpo do artista, que também era humorista e radialista, foi cremado às 16h. Santinha, como era carinhosamente conhecido pelos amigos e companheiros de profissão, morreu nesta sextra-feira (26) , aos 95 anos.

fotogaleria

O ator tinha doença de Parkinson e estava internado com uma broncopneumonia. José Santa Cruz deixa a mulher, Ivane Maria Mendes Bastos, com quem foi casado por 72 anos e teve três filhos: Elaine Maria, Eliane Maria e Eduardo Luiz, todos falecidos. Deixa também cinco netos e quatro bisnetos.

Nas redes sociais, internautas relembraram alguns dos trabalhos marcantes do ator. Amigos de profissão também lamentaram a perda. "Hoje a dublagem ficou mais pobre, a família diminuiu e ele não vai falar "não é, mamãe?", mas o Baby vai falar: "vai com Deus, papai". É isso", disse a dubladora Marisa Leal, que trabalhou com o ator na dublagem da série "Família Dinossauro. Assista ao depoimento dela:

cara esse vídeo da marisa leal sobre o josé santa cruz deixou meu coração em pedacinhos



"vai com deus, papai" pic.twitter.com/fcQCiXhqnc — Vinicius Pontes (@eusouvinipontes) April 26, 2024

Veja outros comentários dos internautas:

José Santa Cruz como Dino da Silva Sauro foi um dos profissionais me fizeram entender ainda criança o valor e a importância do trabalho do dublador. Gênio! pic.twitter.com/gLbyNfpjt2 — Chico Barney (@chicobarney) April 27, 2024

Cheguei tarde ontem e fui dormir. Descobri hoje que a lenda José Santa Cruz se foi. Descanse em paz e obrigado pelo trampo absurdo que fez na dublagem BR. pic.twitter.com/e0xYsSDh7W — ademir, imperador do badvibestão (@BadVibesMemes) April 27, 2024

Mais uma lenda da dublagem que se vai, mas sua voz e seu legado vai ficar marcado pra sempre nesses personagens clássicos.



Descanse em paz, José Santa Cruz. pic.twitter.com/2MQC5skSDt — Peter Jordan (@peterjordan100) April 27, 2024

Quem era José Santa Cruz

Nascido em Picuí, Paraíba, José Santa Cruz começou sua carreira artística ainda aos dezoito anos, ao substituir um amigo em uma rádio. A partir daí não parou mais. Estreou na televisão em 1960, na inauguração da TV Clube. Em 1963 foi para a TV Tupi e na mesma época começou a atuar como dublador, antes de chegar na TV Globo, em 1971.

"Querida, cheguei". É dele a voz que deu vida ao bordão que virou febre na década de 1990, frase falada pelo pai da "Família Dinossauros", que iniciava cada episódio da série de sucesso, exibida pela TV Globo e lembrada até hoje por gerações de adultos e fãs de televisão.



Como dublador, emprestou sua voz de timbre único para muitos personagens como Magneto nos filmes e desenhos "X-Men", Rúbeo Hagrid na saga "Harry Potter", J.Jameson nos filmes do "Homem Aranha", do ator Danny DeVito na maioria de seus filmes, entre muitos outros incontáveis personagens.



Na Globo, fez "Alô, Brasil, Aquele Abraço" e "Zé das Mulheres", na década de 1970, e "O Bem Amado" e "A Festa É Nossa", nos anos 1980. Entre 2002 e 2015, viveu personagens como Jojoca, Barbosa, Manoelito, Costado e Tesourinha no "Zorra Total" e entre 2015 e 2017 esteve no elenco do "Zorra". Seu papel mais recente na TV Globo foi um padre na novela "Espelho da Vida", exibida em 2019.