Ação integrada prende homem que roubava vítimas no metrô Divulgação

Publicado 23/04/2024 20:23

Rio - Um homem suspeito de praticar roubos contra passageiros do Metrô Rio foi preso, nesta segunda-feira (22), próximo à Central do Brasil, no Centro do Rio. Segundo as investigações, Joe Bernardo foi reconhecido por estar presente em outras filmagens de roubos nas dependências do metrô.



Policiais da 19ª DP (Tijuca) e agentes do Metrô Rio localizaram o suspeito após cruzamento de informações do setor de inteligência da delegacia com a concessionária. Joe Bernardo foi conduzido à 19ª DP, onde, após análise das imagens, foi representada pela prisão temporária dele.