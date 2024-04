Dois homens são mortos durante confronto entre criminosos do CV e milicianos - Divulgação

Publicado 23/04/2024 19:08

Rio - Um tiroteio entre criminosos do Comando Vermelho (CV) e milicianos deixou dois homens mortos nesta terça-feira (22), na Travessa Severino Rodrigues, na comunidade Piraquê, em Guaratiba, Zona Oeste do Rio. De acordo com a Polícia Militar, policiais do 27º BPM (Santa Cruz) foram acionados para uma ocorrência de homicídios na região. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram dois homens mortos com um carregador de pistola e drogas.



Os policiais preservaram o local até a chegada da perícia da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que vai investigar quem são as vítimas e qual a circunstância do crime. A identidade dos suspeitos mortos ainda não foi divulgada.



Conforme apurado pelo DIA, moradores contam que a região vive em clima de "guerra" por causa das disputas territoriais entre milicianos rivais e, mais recentemente, uma tentativa de invasão de criminosos do Comando Vermelho (CV). Através de um vídeo gravado por um morador é possível ouvir os disparos durante o confronto. Assista:

TIROS NO PIRAQUÊ, PEDRA DE GUARATIBA, ZONA OESTE, RIO DE JANEIRO RJ.

*Mais cedo... pic.twitter.com/Co4B1bPavN — ᒪᕮⅤϒ (@LevySallahK) April 23, 2024

O bairro de Guaratiba vem sendo palco de confrontos entre milicianos rivais desde o começo do ano. Com a prisão de Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, a disputa por territórios aumentou na região. Em fevereiro desse ano uma menina de 9 anos foi baleada no tórax durante um ataque a tiros na comunidade Piraquê, em Guaratiba. Segundo a Polícia Civil, dois homens em uma motocicleta teriam passado atirando contra um grupo que estava na rua.

Letalidade cresceu 218% em um ano na Zona Oeste, em 2023

O indicador estratégico Letalidade Violenta mais que dobrou desde 2022 no Recreio dos Bandeirantes, Barra de Guaratiba, Camorim, Grumari, Vargem Grande e Vargem Pequena, na Zona Oeste. Os bairros compõem a Circunscrição Integrada de Segurança Pública (Cisp) 42, área de apuração de indicadores de criminalidade do Instituto de Segurança Pública do Rio (ISP).

O Mapa dos Grupos Armados, parceria do Instituto Fogo Cruzado com o Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos, da Universidade Federal Fluminense (GENI-UFF), apresenta a existência de grupos de milícia e das facções de tráfico de drogas Comando Vermelho e ADA no Recreio dos Bandeirantes. Em Vargem Pequena há ocupação pelo CV e pela milícia. Em Vargem Grande, há incidência da milícia, segundo o instituto.



Há registro de ação de milícias nos sub-bairros do Recreio, Pontal, às margens do Parque Chico Mendes, na comunidade do Terreirão, na Nova Barra, na Gleba Finch, entre outros. Já o CV atua no sub-bairro Village Maependi, segundo o mapa.