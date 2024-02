A criança foi transferida do Hospital Rocha Faria para o Souza Aguiar, nesta quarta-feira - Divulgação/Prefeitura do Rio

Publicado 16/02/2024 17:45 | Atualizado 16/02/2024 18:03

Rio - A menina M.V.V.G., de 9 anos, baleada no tórax durante um ataque a tiros em Guaratiba , na Zona Oeste, segue internada em estado grave, segundo o boletim médico desta sexta-feira (16). Atingida na região do tórax, a criança está no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro.