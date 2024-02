Galba Gogóia publicou um vídeo falando do ocorrido em suas redes sociais - Reprodução

Galba Gogóia publicou um vídeo falando do ocorrido em suas redes sociaisReprodução

Publicado 16/02/2024 15:33 | Atualizado 16/02/2024 15:51

Rio - O homem que xingou a atriz trans Galba Gogóia, por ela ter usado o banheiro feminino em um bar na Zona Sul do Rio, foi identificado pela Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) e reconhecido pela vítima. Ele será intimado a depor e a investigação segue em andamento.

Galba denunciou ter sido vítima de transfobia no último sábado (10). Ela estava em um bloco de Carnaval no Aterro do Flamengo com os amigos, quando decidiram ir ao Bar Belmonte, no Flamengo.

Em um vídeo publicado nas suas redes sociais, a atriz relatou o ocorrido. "Acabei de sofrer uma transfobia, uma violência gratuita, e não só eu como várias pessoas. Um cara parou do meu lado, ficou encarando meu amigo, que é um homem gay, que tá com uma roupa maiô, e então ficamos na dúvida se ele estava agindo na violência ou queria pegar nossa mesa", afirmou.

Em seguida, o homem começou a xinga-la: "Esse cara, do nada, começou a ficar violento, a gritar com a gente e ele simplesmente veio falar que eu tinha usado o banheiro há uma hora atrás, que eu era um homem e que ele ficou calado, mas que poderia ter me tirado de lá, que eu tinha que ter vergonha de ser um homem usando um banheiro de mulher e começou a fazer vários xingamentos", disse. Galba chamou a Polícia Militar, mas o grupo fugiu antes da chegada dos agentes.