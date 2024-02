Problema é causado por pomada modeladora usada no processo de trançar o cabelo - Divulgação

Publicado 16/02/2024 10:51

Rio - O uso de pomadas modeladoras de cabelos não regulamentadas pela Anvisa voltou a levar pacientes para emergências da rede pública de saúde no Rio. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, somente no Hospital Municipal Souza Aguiar foram 80 casos de contaminação nos olhos por conta do cosmético desde o dia 1º de janeiro.

Nas redes sociais, são muitos os relatos de pessoas que fizeram penteados, como tranças e usaram a pomada, mas logo perceberam irritação nos olhos causada pelo produto. Em alguns casos, as vítimas relatavam a perda ou redução temporária da visão.

Foi o caso da jovem Lais Vitória, que usou a pomada para fazer tranças no cabelo e acabou tendo ir para a emergência do Souza Aguiar: "Minha vista estava muito embaçada, quase perdi minha visão. Então, gente, cuidado com essa pomada pelo amor de Deus. Eu não conseguia abrir o olho de jeito nenhum (...) Gente muito cuidado", comentou a jovem, em post no "X", o antigo Twitter.

Segundo o relato de outras pessoas, o problema acontece quando a pomada escorre e entra em contato com os olhos. "Tive que comprar uma capa por medo de chover e cair na minha vista", compartilhou outro usuário da rede social.

O médico Rodrigo Pegado, coordenador de oftalmologia da rede municipal de saúde, explica que é importante verificar antes do uso se a pomada tem seu registro aprovado na Anvisa. O procedimento evitar que hajam problemas como o relatado por Lais.

"Não deixe de conferir se essas pomadas tem o devido registro na Anvisa. Acessem o site da Anvisa e verifiquem se já são de marcas retiradas do mercado. Ao ter o contato com a pomada nos olhos, caso isso aconteça, não deixem de fazer o devido cuidado que é lavar os olhos com bastante água e buscar rápidamente uma emergência oftalmológica", orientou o médico da rede pública.

No fim do ano passado, em apenas dois dias, mais de 100 pessoas haviam sido levadas para a emergência do Hospital Souza Aguiar com queimaduras nas córneas e outras irritações causadas pelo uso desse tipo de pomada.

Por conta do número de casos, a Vigilância em Saúde e o Instituto de Vigilância Sanitária haviam iniciado um procedimento para identificar quais marcas de produtos usados pelos pacientes estariam causando o problema. Algumas delas foram notificadas pela SMS e o caso ancaminhado para a Anvisa.