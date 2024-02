Ildelândio Fernandes do Nascimento foi preso por agentes da 28ª DP (Campinho) - Reprodução

Publicado 16/02/2024 19:13

Rio - Policiais da 28ª DP (Campinho) prenderam, na manhã desta sexta-feira (16), o bispo evangélico Ildelândio Fernandes do Nascimento, de 51 anos, condenado por abusar sexualmente de fiéis. O homem, preso no bairro do Anil, na Zona Oeste, constrangia a vítimas a terem relações sexuais com ele por "ordem de Deus".

Uma das pessoas assediadas por Ildelândio foi uma menina de 9 anos. As investigações apontaram que Ildelândio não chegou a ter relações sexuais com a criança, mas acariciou as partes íntimas dela. Em seguida, ameaçou de morte tanto a jovem quanto seus pais caso o crime fosse divulgado por eles.

Para outras duas vítimas ouvidas pelos investigadores, o religioso alegou que era uma "prova" que Deus estava dando para a vida delas e isso iria prevenir males maiores. Os casos foram denunciados no ano de 2021.

Ildelândio foi encaminhado ao sistema prisional, onde cumprirá sentença expedida pela Vara Criminal de Jacarepaguá.