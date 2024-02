Marcelo Eduardo Fernandes foi condenado a oitos anos prisão por tráfico de drogas - Divulgação

Publicado 16/02/2024 21:33

Rio - Policiais penais da Divisão de Recapturas prenderam, na tarde desta quinta-feira (15), Marcelo Eduardo Fernandes, o "Soldado", de 41 anos, considerado o principal fornecedor de drogas em diversas cidades do Sul Fluminense. Com informações repassadas pelo Disque Denúncia, o traficante foi detido no bairro São João, em Volta Redonda.

De acordo com as investigações, Marcelo atua nos municípios de Piraí, Barra Mansa e Volta Redonda, além da comunidade Parque União, no Complexo da Maré, na Zona Norte da capital. O criminoso também teria ligações com a facção Primeiro Comando da Capital (PCC). A denúncia do Ministério Público aponta que Soldado transportava drogas de São Paulo para o Sul Fluminense.

Com passagem pelo sistema prisional desde 2015, o traficante saiu em liberdade em 2018, mas retornou ao presídio no ano seguinte. Em 2022, por conta da progressão de regime, Marcelo deixou a cadeia e passou a usar tornozeleira eletrônica, porém arrancou o equipamento pouco tempo depois.

Em janeiro deste ano, a Justiça do Rio condenou bandido a oito anos de prisão em regime fechado por tráfico de drogas. Ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

