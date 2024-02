Acidente envolvendo van e ônibus deixou duas mulheres mortas em Santa Cruz - Reprodução

Publicado 16/02/2024 18:06 | Atualizado 16/02/2024 18:17

Rio - Um vídeo gravado por câmeras de segurança flagrou o momento em que uma van e um ônibus colidiram na Rua Senador Camará, em Santa Cruz, na manhã desta sexta-feira (16). O acidente deixou duas pessoas mortas e outras quatro feridas.

As imagens mostram que duas vans ficam emparelhas próximo à esquina, enquanto o coletivo se aproxima pela rua perpendicular. Com isso, os dois veículos se chocam de frente e uma das vítimas chega a ser arremessada para fora da van.

Veja o vídeo

Vídeo mostra momento em que van se choca com ônibus na Rua Senador Camará, em Santa Cruz



Crédito: Reprodução#ODia pic.twitter.com/kLrwu76Htm — Jornal O Dia (@jornalodia) February 16, 2024

O Corpo de Bombeiros chegou ao local por volta das 5h50, mas Luziene Ferreira, de 48 anos, e uma outra mulher ainda não identificadas morreram no local . Felipe Silva, de 34, foi encaminhado ao Hospital Municipal Pedro II, onde recebeu atendimento e foi liberado. Outras três vítimas também foram socorridas pelos militares, mas recusaram transferência para unidade de saúde.

De acordo com a Polícia Civil, agentes da 36ª DP (Santa Cruz) fizeram perícia no endereço e ouviram testemunhas. Os motoristas dos tanto do ônibus quanto da van foram encaminhados para exame de alcoolemia no Instituto Médico Legal (IML).