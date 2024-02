Via precisou ser interditada por conta do acidente entre os dois veículos de passageiros - Reprodução

Via precisou ser interditada por conta do acidente entre os dois veículos de passageirosReprodução

Publicado 16/02/2024 08:04

Rio - Um acidente entre um ônibus e uma van deixou duas pessoas mortas e pelo menos quatro pessoas feridas, no início da manhã desta sexta-feira (16), em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas já estavam em óbito quando o socorro chegou ao local, na Rua Senador Camará, às 5h50.

Uma delas era Luzinete Ferreira, 48 anos, a outra, também mulher, até o momento não foi identificada. Felipe Silva, 34 anos, ficou ferido e foi socorrido para o Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz.

As demais vítimas, Vinícius Santos, 30, André Gomes, 43, e Marcos Alencar, 54, receberam atendimento no local e recusaram transferência para unidade de saúde.

Por conta do acidente, a Rua Senador Camará foi interditada. Até por volta das 8h, agentes da Guarda Municipal e do Corpo de Bombeiros ainda atuavam no local. Há congestionamento nas vias do entorno.