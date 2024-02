Trecho da Estrada da Linha Azul, em Macaé - Reprodução / Google Maps

Rio – Um homem foi preso por policiais civis nesta sexta-feira (16) em Macaé, na Região Norte Fluminense, acusado de tentativa de latrocínio. Ele entrou em desacordo com uma mulher por causa de uma venda de celular e a atacou com cinco marteladas na cabeça. Ele foi localizado na Estrada da Linha Azul, tentando fugir de ônibus para outra cidade e com telefones roubados.

O caso ocorreu dentro da residência da vítima. Os policiais foram acionados por seguranças do condomínio em que ela mora. Eles também localizaram a arma do crime, que foi abandonada pelo criminoso durante a fuga. A mulher foi socorrida e está internada. O caso foi enviado à Justiça.