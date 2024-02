O aparelho foi roubado na manhã deste sábado (17) - Divulgação

O aparelho foi roubado na manhã deste sábado (17)Divulgação

Publicado 17/02/2024 16:09 | Atualizado 17/02/2024 16:35

Rio - O Centro Municipal de Saúde Hamilton Land, na Cidade de Deus, na Zona Oeste, teve um aparelho de ultrassonografia roubado nesta sábado (17). Na internet, o equipamento à venda pode custar mais de R$ 50 mil.



De acordo com o secretário municipal de Saúde, o caso foi registrado na 32ªDP (Taquara). "Hoje (sábado), o CMS Hamilton Land teve o seu aparelho de ultrassonografia roubado, coisa que é rara de acontecer pois todos sabem o quanto isso prejudica a população que mais precisa, tenho certeza que a polícia, com ajuda de todos, encontrará o bandido", disse.



Segundo a denúncia, um agente da portaria, durante a ronda na parte interna superior da unidade, ouviu um barulho e uma pessoa gritando "ladrão" na rua. Quando desceu e foi verificar, o pedestre disse que saiu uma pessoa de dentro da clínica carregando uma caixa.



Em seguida, o segurança percebeu que o portão lateral estava sem o cadeado e o acesso externo ao 2° andar estava com o cadeado aberto. Ao subir, constatou que o consultório de ultrassonografia estava com a porta arrombada. A diretora e a chefe de enfermagem constataram que o aparelho de ultrassom tinha sido roubado.



Procurada, a Polícia Militar informou que, de acordo com o comando do 18ºBPM, não foi acionada para o caso.