Adesivos simulavam placas de veículos - Divulgação / Polícia Civil

Publicado 17/02/2024 13:50 | Atualizado 17/02/2024 16:15

Rio - Um homem, proprietário de uma gráfica em Magé, na Baixada Fluminense, foi preso em flagrante, na sexta-feira (16), pela produção de adesivos que simulavam placas de veículos. O local foi fechado pela Polícia Civil.

De acordo com a corporação, o estabelecimento foi encontrado depois que agentes da 66ª DP (Piabetá), que circulavam pela região, viram uma moto que utilizava uma placa produzida artesanalmente. O veículo circulava com um adesivo colado sob um pedaço de madeira compensada no lugar da identificação correta.

O motociclista foi detido e levado para a delegacia. Ele foi autuado em flagrante por ‘adulteração de sinal identificador veicular’. Ainda segundo a Polícia Civil, ao ser interrogado o homem informou onde tinha comprado o adesivo.

Ao saberem da gráfica, os agentes foram ao local, onde encontraram diversas outras placas artesanais e fora dos padrões do Código Nacional de Trânsito.

O proprietário, que foi preso em flagrante, vai responder pelo crime de fabricação de sinal identificador veicular adulterado.