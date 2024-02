Idosa morre ao descer de ônibus na Rua Barão de Mesquita, Tijuca - Reprodução

Idosa morre ao descer de ônibus na Rua Barão de Mesquita, TijucaReprodução

Publicado 17/02/2024 19:39

Rio - Josefina Cícero, de 89 anos, morreu, neste sábado (17), ao descer de um ônibus da linha 625 (Olaria x Saens Peña), na Rua Barão de Mesquita, Tijuca, Zona Norte.

A idosa perdeu o equilíbrio ao descer as escadas do coletivo, caiu, bateu a cabeça e morreu na hora. O quartel do Corpo de Bombeiros do Méier foi acionado às 19h para a remoção do corpo. Ele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto, no Centro.