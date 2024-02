Os ingressos foram apreendidos - Divulgação

Os ingressos foram apreendidos

Publicado 17/02/2024 18:09

Rio - Um homem foi preso em flagrante pela venda de ingressos para o desfile das campeãs na Marquês de Sapucaí, na tarde deste sábado (17). Os bilhetes estavam sendo vendidos de forma ilegal pela prática do "cambismo".



Segundo a Polícia Militar, agentes do 4ºBPM (São Cristóvão) realizavam uma ação de fiscalização na Cidade Nova quando fizeram o flagrante. Os ingressos foram apreendidos.

A prática do "cambismo" no Brasil é enquadrada na Lei nº 10.671/03 (Estatuto de Defesa do Torcedor). Ou seja, fornecer, desviar ou facilitar a distribuição de ingressos para venda por preço superior ao estampado no bilhete é crime.



O desfile das campeãs começa às 22h, seguindo a ordem inversa de classificação, a partir da sexta colocada: Vila Isabel, Portela, Salgueiro, Grande Rio, Imperatriz Leopoldinense e Viradouro. Antes disso, haverá a passagem da Embaixadores da Alegria, associação cultural formada por pessoas com deficiência e show de luzes seguido das apresentações Anitta, Alcione, Zeca Pagodinho e Pretinho da Serrinha.