Praia do Arpoador, na Zona Sul, é destino de cariocas que fogem da folia - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 17/02/2024 13:39 | Atualizado 17/02/2024 17:07

Rio – O penúltimo dia de blocos no Rio foi coroado com sol, mas o tempo pode virar neste domingo (18). A previsão meteorológica, segundo o Alerta Rio, sistema da prefeitura, é de céu parcialmente nublado a nublado e pancadas de chuvas isoladas durante a tarde e a noite para fechar o fim de semana.

Neste sábado (17), a temperatura máxima chegou a 31º C e a sensação térmica a 40º C. Foi debaixo desse sol que aconteceu o Bloco da Anitta , que levou cerca de 800 mil pessoas para a Rua Primeiro de Março, no Centro, segundo a Riotur. A artista ficou preocupada com os foliões, e parou algumas vezes durante o show para perguntar se estavam recebendo água da produção.

Quem quis fugir da folia pôde recorrer ao mar para se refrescar. A Praia do Arpoador, na Zona Sul, teve movimento intenso de cariocas e turistas que procuravam por um descanso junto à natureza.

O último desfile de megabloco acontece neste domingo, também na Primeiro de Março, com o Monobloco. A concentração está marcada para as 9h, quando o céu estará nublado ou parcialmente.

As pancadas de chuva isoladas da tarde e da noite se repetem até quarta-feira (21). As temperaturas de segunda (19) oscilam entre 31º C e 21º C, com tendência a subir na terça (20) e na quarta, registrando 33º e 20º C, e 35º C e 21º C, respectivamente.