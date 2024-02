Jovens em situação de vulnerabilidade aprendem tênis com o Instituto Futuro Bom - Divulgação

Rio – Crianças e jovens em situação de vulnerabilidade no Rio têm a chance de aprender e praticar um esporte considerado de elite: o tênis. Com o slogan 'Vamos dar um ace na desigualdade', o projeto social Futuro Bom utiliza o tênis, aliado à educação, como ferramenta de inclusão social e desenvolvimento de crianças e adolescentes. O objetivo é ensiná-las a ser disciplinadas e fortes para crescer e vencer, e dando a chance de se tornarem grandes líderes, independentemente de cor, religião, gênero, orientação sexual, condições física e mental.

Atualmente, a organização sem fins lucrativos atende 535 crianças e adolescentes, entre 3 e 13 anos, divididas em quatro projetos. Na Escola Municipal Edna Poncioni Ferreira, na Lagoa, e no CIEP Nação Rubro Negra, no Leblon, ambos na Zona Sul, há aulas de tênis durante o tempo da educação física, duas vezes por semana. A metodologia adotada é a 'play and stay’, que permite o ensino mesmo em locais onde não há uma quadra.

"O Futuro Bom foi criado para dar o retorno de tudo que o tênis me deu na vida, e dar oportunidades a quem mais necessita", afirma Marcus Fonseca, fundador do projeto.

Marcus joga tênis desde os cinco anos de idade, sendo campeão carioca e vice-campeão na Universidade de Santa Fé, nos Estados Unidos, onde se formou. Ingressou no mercado financeiro, ainda nos Estados Unidos, e foi auditor do departamento "Children, Youth & Family", do estado do Novo México, que examinava as organizações sem fins lucrativos que recebiam financiamento público.

"Eu já sabia como o tênis era importante para a vida de todos e, neste trabalho, percebi como também era importante para inclusão e ressocialização e reabilitação através do esporte e movimento", completa.

Além das aulas nas escolas, o Futuro Bom oferece a prática do tênis no turno inverso ao escolar para 50 crianças e adolescentes a partir dos 12 anos, retirando de comunidades dominadas pelo tráfico e inserindo-as em locais exclusivos, como o Belmond Copacabana Palace, o Clube Paissandu e o Clube Ginástico Desportivo. Também são oferecidos alimentação, preparação física, uniformes, acesso aos equipamentos e manutenção dos mesmos.

Com o apoio da Subprefeitura da Zona Sul e a Fundação Parques e Jardins, neste mês de fevereiro, o Futuro Bom reformou duas quadras de tênis que estavam em condições precárias na Lagoa. Os locais estavam sem grade, com piso destruído e sem rede. As margens de uma das quadras receberam bonitos desenhos de folhagens em tons de verde e azul.



Educação para o futuro e passaporte premiado

Entendendo a educação como principal meio de desenvolvimento social, econômico e cultural, a ONG oferece bolsas de estudos integral em escolas e universidades particulares, e cursos de inglês e educação financeira. São mais de 40 jovens beneficiados com curso de língua inglesa, sete bolsistas em escolas particulares, seis bolsistas em universidade particular. Fora esses, sete já realizaram uma viagem internacional com o programa.

Já com o programa 'Passaporte premiado', proporciona atividades e passeios culturais no Rio, e viagens nacionais e internacionais, premiando e incentivando os jovens a alcançar seus objetivos e metas, além de proporcionar experiências e vivências únicas.