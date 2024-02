Na ação foram apreendidos um par de luvas, um alicate e uma faca - Divulgação

Publicado 17/02/2024 15:29 | Atualizado 17/02/2024 15:38

Rio - Guardas municipais prenderam em flagrante, na noite desta sexta-feira (16), dois suspeitos de 30 e 48 anos, pelo furto de cerca de 20 metros de cabo de internet de um poste localizado na Rua Barão, na Taquara, Zona Oeste do Rio.

Na ação, as equipes da 7ª Inspetoria (Praça Seca) flagraram o momento em que a dupla puxava o cabo do poste. Com eles, havia um par de luvas, um alicate e uma faca. O material foi apreendido e levado para a 28ª DP (Campinho). Na delegacia, foi constatado que os dois já possuíam passagem por furto, ameaça e homicídio.