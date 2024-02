PM reagiu a tentativa de assalto na RJ-104 - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 17/02/2024 12:43

Rio - Dois homens morreram e outros dois conseguiram fugir durante uma tentativa de assalto a um policial militar, na rodovia RJ-104, antiga Niterói - Manilha, nesta sexta-feira (17). Agentes do Comando de Policiamento em Rodovias (CPRv) foram acionados para verificar a ocorrência na altura do bairro Caramujo, em Niterói.

De acordo com a corporação, o PM reagiu à tentativa de roubo e atingiu a dupla. Os dois suspeitos, que não tiveram a identidade revelada, morreram no local do crime. A área posteriormente foi isolada para a perícia.

O caso está em andamento na Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHSGN). A Polícia Civil informou que testemunhas estão sendo ouvidas e que diligências estão sendo realizadas para identificar e localizar os dois suspeitos que fugiram.