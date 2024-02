A influencer Samanta Alves viraliza com vídeos de humor feitos em blocos de Carnaval no Centro - Reprodução

Publicado 18/02/2024 00:00 | Atualizado 18/02/2024 12:13

Rio – No dicionário da Língua Portuguesa Michaelis, a definição de "caos" é "estado em que predominam a confusão e o desequilíbrio totais". O mesmo pode ser dito do vídeo 'Na galera', da influencer Samanta Alves, filmado no Fervo da Lud, no Centro, na terça-feira de Carnaval (13).

Em sete minutos e 58 segundos de duração, a jovem, de 22 anos, entrevista foliões com perguntas como "Vai beijar quantos no Carnaval?", "Tamanho é documento?", "Hoje você vai passar o rodo?" e "Trair no Carnaval pode?", dança em rodas improvisadas, toma banho de cerveja e de cachaça, cai ao correr até o bloco, rebola até o chão com desconhecidos, é carregada nos ombros por estranhos que a cercam cantando e dançando, e finaliza deitada no chão. Detalhe: ela tem 1,52m e fez isso tudo calçando um par de chinelos.

O caos faz jus à viralização do vídeo. Em dois dias, o conteúdo teve mais de 22 mil repostagens, dois mil comentários e 88 mil curtidas na rede social X, o antigo Twitter. É o "puro suco de subúrbio cariocaaaa", como disse um dos comentários.

NA GALERA FERVO DA LUDMILA pic.twitter.com/FUEdY7oGSS — Samanta (@MantaAlves) February 14, 2024

Muito usada nas periferias cariocas, a gíria 'cria' indica o lugar onde a pessoa nasceu e foi criada. Samanta é cria de Madureira, na Zona Norte, e tem predileção por produzir vídeos na região. Desde 2018, mostra toda a cidade, mas são os eventos do subúrbio que têm lugar cativo no seu coração: "Eu tenho esse meu jeito de suburbana, então é muito fácil e natural, para mim, mostrar isso. Os vídeos funcionam bem na Zona Norte por eu ser de lá. Tenho muito orgulho de ser mulher e suburbana. Deixo claro nas minhas redes sociais que sou de Madureira. E o que eu sou nos vídeos, eu sou na vida real também. Me acabo cantando nos karaokês da Feira de São Cristóvão", afirma.

Somado ao sentimento de pertencimento, Samanta sabe que os vídeos renderão conteúdos mais autênticos no subúrbio "pelo jeito simplista e acalorado que o suburbano tem. O suburbano abraça, interage, faz acontecer", garante a jovem.

Antes do Fervo da Lud, Samanta também gravou, no último dia 4, no Bloco da Favorita, criado pela promoter Carol Sampaio e tradicional por tocar funks cariocas. O megabloco é conhecido por arrastar multidões, e Samanta estava no meio de microfone em punhos e dança do passinho nos pés. Após começar com a sua roupa habitual composta por camisa de botão e mangas compridas, shorts e chinelos de dedo, a influencer terminou o dia sentada no meio-fio da Avenida Antonio Carlos, no Centro, exausta, molhada e embriagada, com uma calça de fantasia da Comlurb: "Construí minha identidade visual em cima de uma repórter séria na camisa e ironizando com o chinelo e os shorts, que me representam total", explica. Na bermuda, Alves cola prints das figurinhas que mais usa no aplicativo WhatsApp. Entre elas, uma com um cachorro fazendo o sinal de hang loose, e uma elencando as vitórias do Botafogo de Futebol e Regatas, com a frase "Prazer, Botafogo", no final.

Início na Botafogo TV

Samanta é botafoguense fanática, e foi em pré-jogos do Botafogo, em 2020, que deu início aos vídeos 'Na Galera', interagindo com torcedores ao redor do Estádio Nilton Santos. O quadro foi um sucesso, mas durou pouco tempo, pois chegou a pandemia de Covid-19.

Samanta voltou a fazer o 'Na galera' para as suas próprias redes sociais, também em pré-jogos do Fogão, até que ela voltou para a 'Botafogo TV'. Seus vídeos em locais populares, como Parque Madureira e os trens da Supervia, também fazem sucesso.

Já foi detida pela polícia

Mas nem tudo é só risada e passinho na vida de Samanta. A influencer já passou por maus bocados e um ficou conhecido: a sua detenção, pela Polícia Militar, nos arredores do Nilton Santos, em junho passado, antes da partida entre Botafogo e Magallanes (CHI), pela Copa Sul-Americana. O motivo? Samanta colocou um saco de gelo na caçamba da viatura.

Sobre o episódio, Samanta afirma que "senti que estava no caminho certo. Quando o fato atinge somente a mim, está tudo bem. Continuei e continuarei sem nenhum filtro", finaliza.