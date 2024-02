Dia amanheceu ensolarado neste domingo - Renan Areias / Agência o Dia

Dia amanheceu ensolarado neste domingo Renan Areias / Agência o Dia

Publicado 18/02/2024 10:15 | Atualizado 18/02/2024 13:25

Rio - Com tempo instável, os cariocas terão uma semana chuvosa a partir desta segunda-feira (22). De acordo com o Sistema Alerta Rio, até quinta (22) a cidade terá pancadas isoladas de chuva moderada a forte nos períodos da tarde e noite.



Segundo a pasta, as temperaturas vão ficar estáveis. Na segunda-feira (19) a máxima prevista é 30°C e a mínima de 20°C. Já na terça (20) os termômetros devem variar entre 31°C e 19°C e na quarta (21) entre 31°C e 20°C.



Na quinta-feira (22) os termômetros entram em elevação e podem chegar a 34°C. A mínima deve ser de 19°C.

Previsão de Domingo

Ainda neste domingo (18), o tempo seguirá quente e pode chover durante a tarde, com pancadas moderadas, devido às áreas de instabilidade, reforçadas por um sistema de baixa pressão no oceano.

Enquanto a chuva não chega, os cariocas estão aproveitando os últimos momentos do carnaval nas praias da cidade. Pela manhã diversos banhistas aproveitaram o sol no Flamengo, Zona Sul.

fotogaleria

As temperaturas devem variar entre 32°C e 22 °C.