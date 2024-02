Hospital Municipal Albert Schweitzer foi revitalizado - Edu Kapps/SMS

Publicado 18/02/2024 12:54

Rio - Mais de um ano após as reclamações pela falta de ar-condicionado e infestação de pombos no Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, na Zona Oeste, a unidade foi revitalizada. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o espaço, que atende mais de dois mil pacientes por dia, passou, neste sábado (17), por uma manutenção nas instalações e recebeu novos aparelhos e novas salas.

Uma das maiores reclamações de pacientes e acompanhantes, o sistema de climatização recebeu 256 novos aparelhos de ar-condicionado e os geradores foram modernizados. A unidade também recebeu um novo tomógrafo e agora trabalha com dois aparelhos para realizar exames de imagem computadorizados.



Também foram realizadas mudanças na emergência do Complexo Hospitalar de Realengo, que recebeu pintura, forro, iluminação, refrigeração, instalação elétrica, mobiliário, entre outros. As salas de atendimento e observação pediátrica, adulta, ortopédica e obstétrica, salas vermelha, amarela e de trauma, que pertencem ao atendimento emergencial, receberam as mudanças.



Ainda segundo a pasta, também foram realizadas adequações de acessibilidade no estacionamento e na emergência adulto e de estrutura nos setores de saúde mental, farmácia e laboratório.



Já a maternidade do complexo recebeu uma nova sala, banheira e reforma nas salas de parto e de observação, no lactário e na espaço de apoio à amamentação.



A unidade também passa a contar com uma novo ambiente destinado ao Programa de Atenção Domiciliar ao Idoso (PADI), para apoiar a desospitalização dos pacientes elegíveis ao atendimento em domicílio.