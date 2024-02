A produtora cultural Patrícia Klein sairá das redes sociais para focar nos estudos - Renan Areias / Agência O Dia

A produtora cultural Patrícia Klein sairá das redes sociais para focar nos estudosRenan Areias / Agência O Dia

Publicado 18/02/2024 17:38 | Atualizado 18/02/2024 17:57

Rio – Dizem que no Brasil o ano só começa após o Carnaval. Com este pensamento, natural que com o último fim de semana de folia, cariocas estejam se preparando para começar 2024 para valer.

O DIA foi ao Aterro do Flamengo, na Zona Sul, para saber como está o coração do carioca para encarar a primeira segunda-feira após o feriadão de Carnaval.

Patrícia Klein, 37 anos, pulou em blocos pela cidade durante os quatro dias de Carnaval. A produtora cultural contou que pretendia estudar, mas os amigos a convidaram para a folia e ela não resistiu. Agora, ela deixará as redes sociais de lado para se dedicar aos livros. "Eu já queria ter saído das mídias sociais antes, mas precisava delas para ver de onde os blocos sairiam. Então, pensei: 'depois do Carnaval'. Antes tiveram Réveillon, festas e um pouco de férias. Agora é a hora de focar nos estudos e trabalhos e perder esse sentimento de querer fazer tudo e estar em tudo", afirmou.

fotogaleria

Após aproveitar intensamente os dias de Carnaval, a publicitária e cientista social Andressa de Oliveira Pinto, 35, sente-se bem para dar início ao ano: "Ainda bem que eu curti, extravasei, foi ótimo. Agora, junto com uma ressaca de término, tem um 'bora lá', 'agora sim, vamos começar'. Mas ainda unido a uma sensação de renovação. Foi bom ter curtido bem o Carnaval, pois estou começando bem o ano".

Já a influencer Roberta Lino, 38, revelou estar abatida com o fim do 'reinado' de Momo. "Fui para a Marquês de Sapucaí, fui para os blocos, e estou triste porque acabou. Agora é 'feliz 2024' sem choro e nem vela, encarar, partir para cima do ano. Sinto-me triste, desanimada, mas tem que ter força, guerreira", brinca, aos risos.

Mesmo sabendo que o "Rio está sempre em festa", Simone Alves, 35, torce para que venha logo 2025 para pular Carnaval novamente: "Já estou sentindo falta do Carnaval, torcendo para que o ano acabe logo e tenham outras folias por aí”, afirmou. "O Rio está sempre em festa, sempre tem diversão, mas o Carnaval é diferente", disse.

A analista Alessandra Donato, 37, foi sincera ao confessar que pensará em como adiar tarefas para 2025: "O meu Carnaval foi muito bom, fui para blocos e descansei ao mesmo tempo. Agora, é enfrentar um monte de metas que temos que cumprir, pensando em como vou postergar para o ano que vem", divertiu-se.

O seu amigo Pedro Rodrigues, 32, conselheiro tutelar, tem a meta de encontrar quais são as próximas diversões: "Depois de um ótimo Carnaval em que cansei nos blocos e descansei em cachoeiras e praias, a expectativa é ver quais são as próximas festas e momentos pra curtir o Rio de novo. Não sinto tristeza pelo fim, pois o Rio tem espaço para trabalhar durante a semana e curtir nos fins de semana, mesmo sem ser no Carnaval".

Animação é o sentimento do ator e engenheiro Igor Orlando, 30, para iniciar o ano após o Carnaval: "Depois de aproveitar bem todos os dias de Carnaval, eu estou até surpreso de estar bem animado para começar o ano e seguir em frente. Sinto que todo mundo estava devagar, esperando o Carnaval começar, para agir. Ele foi ótimo, ensolarado, todo mudo saiu ganhando, quem trabalha e quem se diverte. Agora, estou embarcando nessa energizada que ele trouxe para a gente", disse.

As amigas Nathalia Resende, 28, e Flávia de Oliveira, ambas de 28 anos, sentem-se com as descansadas para o início de 2024: "O meu sentimento de fim de Carnaval vem na ressaca de 'o ano começa agora', mas estou animada e com energias renovadas para este próximo ano", afirmou Nathalia. Flávia usará a energia acumulada para "atingir novas metas e começar ciclos novos".