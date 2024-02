O veículo roubado foi recuperado - Reprodução

O veículo roubado foi recuperadoReprodução

Publicado 18/02/2024 18:20

Rio - Um cabo da Polícia Militar e mais dois suspeitos foram presos por pedir resgate de um carro roubado e marcar um encontro com a vítima para receber o dinheiro na Avenida Dom Helder Câmara, em Del Castilho, na Zona Norte. O caso aconteceu na sexta-feira (16).



Segundo a corporação, agentes do 16° BPM (Olaria) foram acionados por um homem que relatou o caso e indicou o ponto de encontro que havia marcado com os suspeitos. Após solicitar apoio de policiais do 3° BPM (Méier), as equipes se deslocaram com a vítima até o local.



Na ação, os militares prenderam três homens, entre eles estava o agente da corporação que estava de folga, sendo flagrado junto dos acusados. Com eles, os policiais apreenderam um revólver. Além disso, o veículo da vítima foi recuperado pelos agentes.



Os presos foram encaminhados à 23ª DP (Méier). Posteriormente, o policial foi conduzido até a Unidade Prisional da Polícia Militar, em Niterói, Região Metropolitana do Rio.



“A Corregedoria da corporação vai instaurar um procedimento interno que pode resultar na exclusão do agente envolvido no caso dos quadros da PMERJ”, esclareceu a PM em nota.

Segundo a Polícia Civil, os três presos foram autuados em flagrante por receptação, associação criminosa, ameaça e porte ilegal de arma de fogo permitida.