O casal guardava as carnes em um carro que estava no estacionamento do mercado - Divulgação

Publicado 18/02/2024 19:52

Rio - Policiais do Segurança Presente do Recreio dos Bandeirantes prenderam um casal por furtar 42 peças de picanha, oito peças de filé mignon, seis peças de contra-filé, 10 ovos de Páscoa, uma bolsa feminina e duas calças de um mercado localizado na Avenida das Américas, na Zona Oeste, neste sábado (17).

A equipe foi acionada pelo segurança do estabelecimento que relatou que o casal estaria furtando os alimentos e levando até um carro no estacionamento do supermercado. Câmeras de segurança filmaram toda a ação.

Após a abordagem dos policiais, o casal confessou que não possuía as notas fiscais dos produtos e foram encaminhados para a delegacia. Inicialmente os dois foram levados para a 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes), e posteriormente para a 16ª DP ( Barra da Tijuca), onde permaneceram presos.