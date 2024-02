Dona Ivanísia era compositora da Unidos de Vila Isabel e da União de Jacarepaguá - Álbum de Família

Publicado 18/02/2024 19:50 | Atualizado 18/02/2024 20:10

Foi enterrado na tarde deste domingo (18), no Cemitério de Inhaúma, na Zona Norte, o corpo da baluarte e compositora Ivanísia Maria Ferreira Lima. Dona Ivanísia, como era mais conhecida no Carnaval, tinha 80 anos e faleceu na noite deste sábado (17), vítima de parada cardíaca. Ela estava internada há três meses, em decorrência de complicações de um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Advogada, dona Ivanísia fazia parte da Unidos de Vila Isabel e da União de Jacarepaguá, suas grandes paixões. Na Azul e Branco do bairro de Noel, onde chegou no fim da década de 1980, não chegou a vencer a disputa de samba-enredo, no entanto, participou do concurso diversas vezes, sendo parceira de Martinho da Vila em 2008, no enredo "Trabalhadores do Brasil". Ela, porém, conquistou concursos de sambas de quadra.

Já na União de Jacarepaguá, do bairro do Campinho, a partir de 2002, faturou mais de dez vezes a disputa de samba-enredo, alcançando a marca de mulher com mais vitórias na história do Carnaval. Atualmente era baluarte e presidente de honra da ala dos compositores da União.

Assinou, também, hinos da Vizinha Faladeira e na União de Guaratiba.

Ivanísia, também, era avó do historiador e escritor Vinícius Natal. Pesquisador de enredo da Vila Isabel e ex-diretor cultural da agremiação, ele falou sobre a perda. "A maior lembrança é o seu talento e o legado que ela deixa de amor ao samba e sua vasta obra musical."

Em suas redes social, a diretoria da Vila manifestou pesar. "Neste momento de dor, enviamos um abraço a todos os amigos e familiares, além de seus parceiros na nossa Ala de Compositores. O legado de Dona Ivanísia permanecerá vivo eternamente na história da nossa escola", postou a escola.

A União de Jacarepaguá também prestou homenagem. "O presidente Reinaldo Bandeira e toda a diretoria da escola lamentam a morte de Dona Ivanisia e se solidarizam com familiares e amigos", publicou o perfil oficial da agremiação.