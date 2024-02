Carro abandonado pelo suspeito na Avenida Washington Luiz - Divulgação / PRF

Publicado 18/02/2024 14:13 | Atualizado 18/02/2024 16:30

Rio - A Policia Rodoviária Federal (PRF) flagrou, na noite deste sábado (17), um homem com um carro roubado na Rodovia Washington Luiz, altura de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Durante a fuga, o suspeito abandonou o veículo e correu, deixando para trás a mãe, mulher e quatro crianças, filhos do casal.

De acordo com a PRF, equipes do Núcleo de Operações Especiais (NOE) realizavam um patrulhamento na rodovia, no sentido Petrópolis, quando desconfiaram de um automóvel e deram ordem de parada. O motorista desobedeceu e fugiu em alta velocidade. Ao acessar o retorno, o homem desceu do carro e correu em direção à pista, pulando as cercas metálicas que separam as vias.

O homem escapou e os policiais foram ao automóvel que havia sido abandonado. No veículo, estavam a mãe, a mulher e os quatro filhos do suspeito. O caso foi registrado na 59ª DP (Duque de Caxias).