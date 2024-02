Gilberto da Silva Bastos, de 46 anos, estava foragido da Justiça de Alagoas - Divulgação

Publicado 18/02/2024 15:52 | Atualizado 18/02/2024 15:52

Rio - O criminoso Gilberto da Silva Bastos, de 46 anos, foragido da Justiça de Alagoas pelo crime de estupro, foi preso neste domingo (18), na Rua Caetés, em Heliópolis, na Baixada Fluminense.

A ação foi realizada por policiais militares da Sub Secretaria de Inteligência, em conjunto com agentes do 39º BPM (Belford Roxo), com informações passadas pelo Disque Denúncia.



Com a denúncia, e após o devido processamento de inteligência, compartilhados com agentes do batalhão de Belford Roxo, uma equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT), foi deslocada ao endereço e conseguiram localizar e prender o procurado, que não ofereceu resistência no ato da prisão. O caso foi encaminhado a 54ª DP (Belford Roxo).



Quem tiver informações sobre a localização de foragidos da Justiça, pode informar ao Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:



Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177 (para quem estiver fora da capital)

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ



O anonimato é garantido.