Com ele foi apreendido uma pistola, munição, carregador, rádio transmissor e drogas - Divulgação

Publicado 18/02/2024 17:03 | Atualizado 18/02/2024 19:12

Rio - Um homem ficou ferido após um confronto com policiais militares na comunidade do Muquiço, em Marechal Hermes, na Zona Norte, neste domingo (18).



Segundo a corporação, agentes do 9º BPM (Rocha Miranda) realizavam patrulhamento pela Rua do Encanamento, quando foram atender uma ocorrência sobre tráfico de drogas.

Na ação, houve um confronto e em seguida o homem foi encontrado baleado. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Evandro Freire, na Ilha do Governador, Zona Norte, onde está preso sob custódia.



Com ele foi apreendido uma pistola, munição, carregador, rádio transmissor, um celular e drogas. A ocorrência foi encaminhada para 30ª DP (Marechal Hermes).