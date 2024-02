Nos postos, haviam 32 leitos, sendo sete de suporte avançado e 10 poltronas de hidratação - Divulgação / Secretaria Municipal de Saúde

Nos postos, haviam 32 leitos, sendo sete de suporte avançado e 10 poltronas de hidrataçãoDivulgação / Secretaria Municipal de Saúde

Publicado 18/02/2024 09:36

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS-Rio) encerrou a noite do desfile das campeãs, neste sábado (17), com um total de 685 pessoas atendidas nos sete postos médicos em funcionamento na Marquês de Sapucaí. Desses, 29 precisaram ser transferidos para unidades de emergência da rede municipal. Ao todo, em seis dias de festa no Sambódromo, 2,6 mil foliões receberam atendimento.

Em blocos do Centro, Copacabana e Ipanema, na Zona Sul, a SMS também disponibilizou postos. Neles, foram 537 atendimentos, com 86 transferências para unidades de maior suporte, neste sábado (18). As principais causas que levaram os foliões a procurar atendimento, tanto nos postos do sambódromo quanto nos que estavam nos arredores dos principais blocos da cidade, foram mal-estar devido ao calor e ao desgaste físico da folia, entorses e cortes, além de traumas por queda e ingestão de bebidas alcoólicas em excesso.

O Instituto de Vigilância Sanitária do município (IVISA-Rio) também esteve presente no Sambódromo, realizando ações para fiscalizar o cumprimento das normas sanitárias e oferecer orientações de boas práticas e adequações físicas para as atividades. Nesta última noite de desfiles, foram 45 visitas a serviços de alimentação, postos de atendimento médico, ambulâncias, estandes e instalações.



Os postos de atendimento da Prefeitura do Rio funcionaram em um esquema especial de assistência médica de emergência durante o carnaval e foram distribuídos em pontos estratégicos da Marquês de Sapucaí, funcionando das 19h até as 6h, ao fim dos desfiles.

A estrutura de atendimento contou com 16 ambulâncias com suporte avançado (UTI móvel) e equipes próprias. Nos postos, havia um total de 32 leitos, sendo sete de suporte avançado, e 10 poltronas de hidratação. Além disso, 16 ambulâncias com suporte avançado (UTI móvel) e equipes próprias estavam disponíveis em cada dia de desfile das escolas da Série Ouro e do Grupo Especial e no das campeãs.