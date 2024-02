Criminoso foi localizado em Petrópolis após informações passadas pelo Disque Denúncia - Divulgação / Disque Denúncia

Criminoso foi localizado em Petrópolis após informações passadas pelo Disque DenúnciaDivulgação / Disque Denúncia

Publicado 18/02/2024 08:40 | Atualizado 18/02/2024 08:45

Rio - O criminoso acusado de matar o guarda municipal de Minas Gerais Flávio Batista de Araújo, de 37 anos, durante uma tentativa de assalto em Três Rios, foi preso na noite deste sábado (17), em Petrópolis, na Região Serrana. Maicon da Fonseca Fioravanti, conhecido como MK, foi localizado após informações passadas pelo Disque Denúncia.

Na ocasião, em dezembro do ano passado, Flávio e a família saíam de Contagem (MG), e seguiam para Rio das Ostras, na Região dos Lagos, quando MK abordou o veículo. O guarda estava no banco do carona e o motorista reagiu ao assalto e acelerou. O criminoso atirou duas vezes contra o carro e um dos disparos atingiu Flávio, que estava com a esposa e a filha. Elas não ficaram feridas.



Contra o suspeito, de 22 anos, havia um mandado de prisão em aberto por latrocínio, roubo seguido de morte. O rapaz, preso por policiais militares do 26° BPM (Petrópolis), foi levado para a 105ª DP (Petrópolis) e em seguida, encaminhado para uma unidade prisional, onde ficará à disposição da Justiça.